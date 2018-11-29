Ubuntu 18.04 – RDP Server за 5 минут

Давеча я решил обновить свой сервер терминалов, который был настроен еще в незапамятные времена и работал на xubuntu 14. Этот сервер был предназначен исключительно для бухгалтеров, чтобы они могли подключиться на него со своих тонких клиентов и творить свои грязные бухгалтерские дела в линуксовой 1ске. Так что требования к серверу были минимальные. Возможность работать в 1ске, либраофис, браузер и принтера. Поэтому само собой так получилось, что следующая вещь в моих сетях, которую я переведу на Ubuntu 18.04 – RDP Server.
Решив сперва поискать что есть в современных реалиях в сфере настройки рдп серверов, я обнаружил вот этот прекрасный сайт: Griffon’s IT Library. Буквально недавно, там появилось обновление скрипта для автоматической установки xRDP сервера. Собственно, то что мы сегодня развернем на Ubuntu 18.04 – RDP Server.
Исходные данные
- Скрипт запускается на Ubuntu 18.04.1 x64 desktop
- После установки, система обновлена командой
sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
- Система развернута на хосте ESXi
- Системе выделено 16 ядер цпу, 64GB оперативной памяти, 128 Gb HDD
- Имя сервера: ag-ts
- Все манипуляции после установки openssh сервера производятся через SSH
Устанавливаем систему
Задаем имя сервера
Нужно только на тот случай если вы разворачивали машину например из какого-то типового клона или образа
Устанавливаем статический IP адрес
Так же в случае если мы разворачивали машину из клона или образа и не имели возможности указать нужные параметры при установке
Устанавливаем OpenSSH сервер
Этот пункт необязателен и нужен только если вы будете работать с сервером удаленно.
Открываем терминал и вводим команду
sudo apt install openssh-server
Дальше в моём случае я через ssh подключаюсь к серверу и произвожу все действия с другого компьютера. По желанию можно продолжить работать с терминалом открытым локально. Результат будет тот же.
Скачиваем скрипт для установки xRDP
Переходим в свою домашнюю директорию командой
cd
скачиваем архив со скриптом
wget https://adminguide.ru/wp-content/uploads/2018/11/install-xrdp-2.2.zip
извлекаем скрипт из архива
unzip ./install-xrdp-2.2.zip
Делаем скрипт исполняемым
chmod +x ./Install-xrdp-2.2.sh
Варианты установки xRDP
Парни из Griffon’s IT Library написавшие скрипт, предусмотрели несколько параметров установки:
./Install-xrdp-2.2.sh
Используйте эту команду чтобы установить xrdp версии 0.9.8. Без дополнительных плюшек.
./Install-xrdp-2.2.sh -g yes
Эта команда запустит установку xrdp 0.9.8 и установит фикс GDM Lock screen
./Install-xrdp-2.2.sh -s yes
Параметр -s, помимо установки xrdp 0.9.8 добавит возможность перенаправления звука из удаленной сессии на удаленный клиент
./Install-xrdp-2.2.sh -s yes -g yes
Эта команда установит xrdp, добавит фикс и возможность перенаправления звука
Устанавливаем xRDP
- Для установки мы воспользуемся командой 6.4
./Install-xrdp-2.2.sh -s yes -g yes
Запускать необходимо из под обычного пользователя, не используя команду sudo. В процессе установки, скрипт сам запросит ввести админский пароль
- Отсутствие папки ~/Downloads:
Если у вас не английская версия Ubuntu 18, то при установке RDP Server из скрипта, у вас возникнет ошибка показанная на скриншоте выше. В скрипте жестко прописан путь к папке ~/Downloads, при этом в её отсутствии скрипт загружает необходимые файлы прямо в корень.Чтобы не лезть в сам скрипт, просто создадим папку Downloads в домашнем каталоге пользователя, от которого запускаем скрипт
mkdir ~/Downloads
- Отсутствие xrdp-pulseaudio-installerПовторно запустим установку
./Install-xrdp-2.2.sh -s yes -g yes
Установка завершится сообщением об успехе, но рано радоваться. Нужно присмотреться к логу. Возможно вы увидите там строку
./Install-xrdp-2.2.sh: строка 381: cd: /usr/src/xrdp-pulseaudio-installer: Нет такого файла или каталога
Быстрый просмотр скрипта, выявит что в строке 359, находится команда установки xrdp-pulseaudio-installer, но почему-то она не отрабатывает.
Запускаем установку xrdp-pulseaudio-installer вручную
sudo apt-get install xrdp-pulseaudio-installer -y
- Завершение установки
Отработав все встретившиеся на русской версии убунты ошибки, запускаем установку скрипта
./Install-xrdp-2.2.sh -s yes -g yes
- Для установки мы воспользуемся командой 6.4
Проверяем Ubuntu 18.04 – RDP Server
- Создаем тестового пользователя
Логин у нас будет adminguide, пароль 123
AdminGuide.Ru@ag-ts:~$ sudo adduser adminguide Добавляется пользователь «adminguide» ... Добавляется новая группа «adminguide» (1002) ... Добавляется новый пользователь «adminguide» (1002) в группу «adminguide» ... Создаётся домашний каталог «/home/adminguide» ... Копирование файлов из «/etc/skel» ... Введите новый пароль UNIX: Повторите ввод нового пароля UNIX: passwd: пароль успешно обновлён Изменение информации о пользователе adminguide Введите новое значение или нажмите ENTER для выбора значения по умолчанию Полное имя []: AdminGuide.Ru Номер комнаты []: 1 Рабочий телефон []: 2 Домашний телефон []: 3 Другое []: 4 Данная информация корректна? [Y/n] AdminGuide.Ru@ag-ts:~$
- Подключаемся к RDP Серверу
- Попадаем на логинскрин xrdp
Пока активен логинскрин, переключить раскладку не удастся. Поэтому на этапе 8.2 перед нажатием “Подключить” у вас уже должена быть выбрана нужная раскладка
- Наблюдаем успешное подключение
- Создаем тестового пользователя
- Проверяем проброс дисков
- Проверяем звук
- Устанавливаем 1С
- Устанавливаем принтеры
- Радуемся
Цель выполнена, мы имеем Ubuntu 18.04 – RDP Server. Можно запускать туда бухгалтеров.
Архив со скриптом: install-xrdp-2.2
62 комментария
Почему-то бирюзовый экран без каких-либо значков при входе по rdp
По окончании работы скрипта установки были ли какие-либо ошибки из неописанных в посте?
Тоже самое было ubuntu 19. поставил Debian 10 – там все заработало, кроме проброса дисков и принтера. Так себе Rdp под linux, нужны другие решения.
Хороший скрипт, ловко превращает убунту в кирпич =))))
Применяли скрипт на чистой установке?
Установил xRDP с помощью вашего скрипта на xUbuntu 18.04. Скрипт отработал без ошибок. Подключения по rdp работают, но окно локального входа в систему перестало реагировать на любые действия. В чем может быть причина?
Увы, это ограничение xRDP. Один и тот же аккаунт не может быть использован для удаленного и локального входа одновременно. Если пользователь user1 авторизован локально, то этот же пользователь user1 не сможет авторизоваться по rdp до тех пор пока локальный пользователь user1 не завершит свою сессию. То же работает в обратную сторону. user1 не сможет авторизоваться локально до тех пор пока удаленная сессия user1 не будет завершена. xRDP не прерывает в случае повторного логина сессию пользователя как это делает Windows.
Дело в том, что локально в систему нельзя войти даже сразу после перезагрузки, когда удаленных сессий нет.
После перезагрузки не пускает локально абсолютно под любым пользователем?
Что пишет syslog при попытке авторизоваться?
Если после перезагрузки зайти удаленно под user_name_2 и вбить команду ps -u user_name_1 | grep xrdp , при том что user_name_1 не пытался авторизовываться в системе после перезагрузки, что оно покажет?
Проблема не в том, что локально не пускает, а в том, что экран входа не реагирует ни на щелчки мыши, ни на клавиатуру. В логе, соответственно, нет попыток входа. Команда ps -u user_name_1 | grep xrdp не показывает ничего.
Инсталяция на физический или виртуальный сервер? При переустановке результат сохраняется?
Виртуальная машина на VMWare. При переустановке результат сохраняется.
Еще несколько раз при перезагрузки появлялась ошибка: light-locker crashed with signal 5
VMWare Workstation или ESXi? Какой процессор в основе гипервизора? AMD или Intel?
Workstation, Intel
Была такая ерунда с LXDE, сменил на ubuntu-gnome-desktop всё норм стало.
Я прям даже затрудняюсь ответить, я с таким не сталкивался никогда ни на одной инсталяции. Как вариант я могу попробовать запустить клон вашей инсталяции у себя, если скинете мне ссылку и посмотреть что там и не исчезнет ли проблема у меня. И если исчезнет тогда мы определим что она на физическом уровне.
В общем, проблем решил кардинально, использовал Ubuntu Server вместо xUbuntu. Спасибо за помощь!
Спасибо за статью, всё работает, Но подскажите, как можно автоматизировать настройку только что созданных пользователей. а то каждого пользователя надо вручную настраивать при подключении к терминальному серверу
Готовых решений нету, встречал поиск решения на различных форумах. Как правило все сводилось к тому что нужно самостоятельно писать свой скрипт. Собственно я стараюсь не допускать самой необходимости пользователю что-то настраивать. Есть меню с программами, там есть ярлычок 1С и ярлычки с либраофисом + браузер. Бухгалтерам этого хватает за глаза. Так что с этим вопросом не помогу 🙁
Добрый день! Воспользовался данной инструкцией для установки удаленного доступа на свой домашний сервер. Установка прошла успешно без ошибок, но когда пытаешься залогинится на рабочий стол. Выкидывает. Переустановка не помогает.
Установка производилась на уже функционирующий сервер или домашний сервер разворачивался из чистой установки Ubuntu 18.04?
Добрый день.
Спасибо за статью. Как и у предыдущего пользователя при xUbuntu не работает локальный вход, машина на Hyper-v, но это для меня не критично.
Но вот не могу настроить сеть при удаленном подключении. при наведении курсора на заначек настройки сети всплывает сообщение: “нет разрешения polkit для выполнения действия” скорей всего из-за этого не могу подключится к OpenVPN серверу. Подскажите что поправить в данных политиках?
Честно сказать вообще не знаю. Я ни разу не настраивал линуксовые компьютеры через что-то кроме SSH. У меня на них сидят бухгалтера, а админы коннектятся к серверам по SSH. Так что каких-то особенных настроек ни с терминалами ни с обычными линуксовыми машинами я не произвожу. , а все межсетевые взаимодействия настраиваются на уровне всяких программных и аппаратных шлюзов.
Установил. Долго шёл процесс. Работает хорошо. Но по окончании сессии сервер к локальному интерфейсу не возвратился – чёрный экран и всё. После перезагрузки в аккаунт не войти – не работают ни мышь, ни клавиатура. В удалённом режиме всё ОК. Какая прелесть… Блин
На странице Griffon’s IT Library ссылка на которую есть почти в самом начале, подобное обсуждалось и рекомендовалось переустановить пакеты:
sudo apt-get -y install xserver-xorg-input-all
В моём случае это помогло.
Система превратилась в кирпич. После перезагрузки курсор висит на одном месте, не реагирует на движения мыши и клавиатуры.
Система была использована чистая Ubuntu 18.04 или ставилось на уже работавшую ранее систему?
Только что устанавливал все как в инструкции и столкнулся с такой же проблемой. На локальной машине графический интерфейс а точнее мыш и клава, полностью не работают.
Выполнение вот этой команды полностью решило проблему:
sudo apt-get -y install xserver-xorg-input-all
Есть ли возможность работать с таким терминальным сервером из widows xp?
В теории да, но я не тестировал.
Добрый! Ошибка по паке Downloads выходит. Но при попытке выполнить команду mkdir ~/Downloads – говорит, что указанная папка существует. Ошибка не уходит. Есть мысли? Система Ubuntu 18.04.2
А можно сам код ошибки посмотреть? 🙂
Не могу понять. ответ уходит?
./Install-xrdp-2.2.sh: строка 81: git: команда не найдена
!———————————————!
! Preparing download xorgxrdp package !
!———————————————!
./Install-xrdp-2.2.sh: строка 87: git: команда не найдена
!———————————————!
! Compile xRDP packages …….Proceeding. !
!———————————————!
./Install-xrdp-2.2.sh: строка 106: cd: /home/lee/Downloads/xrdp: Нет такого файла или каталога
sudo: ./bootstrap: команда не найдена
sudo: ./configure: команда не найдена
sudo: make: команда не найдена
!———————————————!
! Error while Executing make !
! The Script is exiting…. !
!———————————————!
lee@ub18-VirtualBox:~$ mkdir ~/Downloads
mkdir: невозможно создать каталог «/home/lee/Downloads»: Файл существует
lee@ub18-VirtualBox:~$
А если перейти в папку Downloads и там создать папку xrdp?
спс! сработало. сейчас с другими ошибками попробую поборотся )
Поставил скрипт, отвалились 2 дисплея и все жопа
Какие-нибудь логи или ошибки выводит?
Не успел прочесть комменты. Теперь у меня тоже кирпич! почитал коменты исправил но нервов потрепал знатно
В каком именно моменте был кирпич и какой комментарий помог его починить? Я добавлю этот пункт в статью.
Просто при использовании RDP ты не считаешь за стандартное поведение, что у тебя хостовый сеанс кирпчиться и мышка с клавой перестают работать. А кто юзера не создал отдельного, а решил наубум: эх сейчас заэрдэпэшусь под основным, тот вообще везунчик.
sudo apt-get -y install xserver-xorg-input-all
Всё сделал по инструкции. Проблема с зависанием мышки и действий с клавиатуры присутствует.
Подскажите, как ввести эту команду, если нет возможности зайти с компа, а по RDP не хватает прав?
testmon@mon-MS:~$ sudo apt-get -y install xserver-xorg-input-all
[sudo] пароль для testmon:
testmon отсутствует в файле sudoers. Данное действие будет занесено в журнал.
testmon@mon-MS:~$
Подключитесь к серверу по SSH, там команда должна выполниться без проблем.
Хороший мануал, простой, понятный, без излишеств.
Сегодня устанавливал связку Ubuntu SERVER 18.04 LTS + LXDE + xRDP на VMWare ESXi 5.5.
Отличия от мануала:
Предварительно при установке самого 18.04 server на вопрос об установке OpenSSH сервера отвечаем утвердительно (кончено, можно установить и позже, но зачем нам лишний геморрой?).
Дальнейшая настройка производилась по SSH.
Совершенно внезапно в убунту-сервере отсутствует unzip. Лечится
sudo apt-get install unzip
Далее устанавливаем DE по вкусу. Лично я ставлю LXDE (нравится она мне, да и на винду похожа, меньше вопросов у пользователей, особенно тех кто ещё помнит XP-шку).
sudo apt-get install lxde-core
Обращаю внимание что эта команда установит именно ЯДРО LXDE безо всяких дополнительных программ. В смысле даже firefox нужно будет устанавливать ручками. Если вам такого не надо то используйте apt-get install lxde (впрочем, с таким же успехом можно поставить MATE, Gnome, Untiy или что угодно ещё).
Дальше действуем по приведённой уважаемым автором инструкции:
mkdir ~/Downloads
sudo apt-get install xrdp-pulseaudio-installer -y
wget https://adminguide.ru/wp-content/uploads/2018/11/install-xrdp-2.2.zip
unzip ./install-xrdp-2.2.zip
chmod +x ./Install-xrdp-2.2.sh
./Install-xrdp-2.2.sh
sudo reboot
Замечу в скобках что при попытке установки xrdp из репозитория я сталкивался с описанным некоторыми из предыдущих ораторов “окирпичиванием” системы с основной консоли (в моем случае – консоли ESXi). Однако, если действовать по инструкции, всё заканчивается благополучно.
Совершенно внезапным побочным эффектом оказалось то, что некоторые старые системы Windows отказались подключаться к установленному серверу по RDP с ошибкой “Произошла ошибка проверки подлинности. Указанная функция не поддерживается”.
Не буду рассусоливать, суть в том что свежая реализация xrdp закрывает некоторые уязвимости, что влияет на совместимость со старыми непропатчеными форточками. Для решения проблемы требуется перейти по этой ссылке:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory/CVE-2018-0886
и скачать обновление безопасности для вашей системы.
Кстати, поскольку Windows XP официально больше не поддерживается, то ответ на заданный выше вопрос о том, сможет ли такой терминальный сервер работать с XP, скорее всего будет отрицательным. А вот версия xrdp из репозитория убунты скорее всего с ХРюшей работать будет, хотя и не поручусь.
Еще раз спасибо за отличный мануал, лично мне он сэкономил кучу времени и нервов. Надеюсь мой небольшой вклад поможет как автору так и читателям.
Лично с автором с удовольствием пообщался бы на тему установки 1C под получившуюся систему, есть несколько вопросов, но это не для папблика по ряду причин.
хау)
Сделал по инструкции, прошло все гладко. После подключения по RDP из Windows 10 с установленной галкой для дисков в Ubuntu не показывает диски, папка thinclient_drives пуста.
Как-нибудь можно это поправить?
Разобрался ..
Не поддерживает перенаправление принтеров, перед подключением нужно снять галку с Принтеры.
Не могу начать установку скрипта, выдает ошибку что не существует папки Downloads
Версия Ubuntu английская, папка там есть.
Система Esxi
Можно скриншот ошибки?
Не пойму как тут прикрепить скриншот…
—-
Ну да ладно, проблема решилась, но очень странно, описываю:
По инструкции выше, попробовал установить rdp из скрипта, как написал в комменте скрипт не запускался, с ошибкой что нет папки Downloads. – Отчаившись найти решение я решил установить сам xrdp на той же системе Ubunta desktop 18
apt-get -y install xrdp – установил сервис рдп
apt-get -y install xfce4 – установил окружение xfce
echo xfce4-session >~/.xsession – установил для рдп сервера использовать xfce окружение
nano /etc/xrdp/startwm.sh – отредактировал данный файл согласно инструкции
В итоге установленный сервер заработал, давал окно логина в xfce среду при подключении с клиента(windows10) но не подключался,…оставил этот вопрос на потом.
———
Сегодня на этой же системе попробовал запустить скрипт установки rdp, просто ради интереса, и вуаля – установка пошла и завершилась корректно! При этом пускает по рдп, оболчка запускается именно xfce, которую я установил и указал в ручную.
—–
Получается я установил как бы дважды, сначала сам, потом из скрипта.
Всё хорошо что хорошо кончается. Спасибо что поделились опытом решения проблемы!
BELFIGOR в Вашем профиле увидел что вы работали с Zabbix, можно как то с Вами связаться? есть много вопросов по нему, хотелось бы разобраться, за плату естественно!
Да, можно писать на admin[@]adminguide.ru
выполнил чистую установку ubuntu server 18.04, всё сделал по инструкции.
В итоге при подключении через протокол XSORG получаю берюзовый экран, через XVNC получаю ошибку в левом верхнем углу.
sudo apt-get -y install xserver-xorg-input-all
Данная команда к какому результату приводит?
Mar 19 18:16:50 srv systemd-logind[643]: New session c9 of user user.
Mar 19 18:16:51 srv gnome-keyring-daemon[1176]: The SSH agent was already initialized
Mar 19 18:16:51 srv gnome-keyring-daemon[1176]: The PKCS#11 component was already initialized
Mar 19 18:16:51 srv gnome-keyring-daemon[1176]: The Secret Service was already initialized
Mar 19 18:16:51 srv xrdp-sesman[3412]: pam_unix(xrdp-sesman:session): session closed for user user
Mar 19 18:17:01 srv systemd-logind[643]: Removed session c9.
При вводе логина пароля появляется чёрный фон и сразу выкидывает, всё делал по инструкции. Ставилось на чистую систему пробовал сервер и десктоп система стоит на virtualbox проц amd. В чём может быть проблема?
Нужно попробовать эту команду: sudo apt-get -y install xserver-xorg-input-all
нельзя в сессию текущего пользователя влогиниться – это горе
Добрый день. На чистую Ubuntu Server поставил все по инструкции. Только с lxde-core. Работает на ура. Спасибо. Но вот столкнулся с такой проблемой. На рабочем столе при попытке какого либо приложения получить права пользователя root. К примеру менеджера пакетов для установки пакета. Или к примеру настройка страны и языка. оно так же выкидывает запрос на получения прав для установки пакетов. В место окна запроса пароля выдает
org.freedesktop.PolicyKit.Error.Failed: (‘system-bus-name’, {‘name’: ‘:1.80’}): org.debian.apt.install-or-remove-packages
и дальше ничего не происходит.
пробовал несколько советов но ничего не помогает.
в чем может быть проблема. помогите пожалуйста
при попытке в ручную запустить
/usr/lib/policykit-1-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1
выдает
(polkit-gnome-authentication-agent-1:4559): GLib-CRITICAL **: 12:17:06.940: g_variant_new_string: assertion ‘string != NULL’ failed
(polkit-gnome-authentication-agent-1:4559): polkit-gnome-1-WARNING **: 12:17:06.949: Failed to register client: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
sudo apt install policykit-1-gnome –reinstall
sudo apt install dbus –reinstall
тоже неичего не меняют 🙁
Блин, таки магия какая-то. Всегда обычно выдает запрос пароля от рута и даёт работать дальше. Что написано м syslog?
Apr 28 13:41:27 apn-v01 dbus-daemon[873]: [system] Activating service name=’org.debian.apt’ requested by ‘:1.72’ (uid=1000 pid=1922 comm=”/usr/bin/python3 /usr/bin/gnome-language-selector ” label=”unconfined”) (using servicehel$
Apr 28 13:41:31 apn-v01 AptDaemon: INFO: Initializing daemon
Apr 28 13:41:31 apn-v01 org.debian.apt[873]: 13:41:31 AptDaemon [INFO]: Initializing daemon
Apr 28 13:41:31 apn-v01 dbus-daemon[873]: [system] Successfully activated service ‘org.debian.apt’
Apr 28 13:41:32 apn-v01 AptDaemon: INFO: CommitPackages() was called: dbus.Array([dbus.String(‘language-pack-gnome-ru’), dbus.String(‘language-pack-gnome-en’), dbus.String(‘wbritish’), dbus.String(‘gnome-user-docs-ru’)], signat$
Apr 28 13:41:32 apn-v01 org.debian.apt[873]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/worker/pkworker.py:35: PyGIWarning: PackageKitGlib was imported without specifying a version first. Use gi.require_version(‘PackageKitGlib’, $
Apr 28 13:41:32 apn-v01 org.debian.apt[873]: from gi.repository import PackageKitGlib as pk
Apr 28 13:41:32 apn-v01 org.debian.apt[873]: 13:41:32 AptDaemon [INFO]: CommitPackages() was called: dbus.Array([dbus.String(‘language-pack-gnome-ru’), dbus.String(‘language-pack-gnome-en’), dbus.String(‘wbritish’), dbus.String$
Apr 28 13:41:32 apn-v01 AptDaemon.Trans: INFO: Queuing transaction /org/debian/apt/transaction/114be84a37824cc6a54921e08b8a95fc
Apr 28 13:41:32 apn-v01 org.debian.apt[873]: 13:41:32 AptDaemon.Trans [INFO]: Queuing transaction /org/debian/apt/transaction/114be84a37824cc6a54921e08b8a95fc
Apr 28 13:41:32 apn-v01 AptDaemon.Worker: INFO: Simulating trans: /org/debian/apt/transaction/114be84a37824cc6a54921e08b8a95fc
Apr 28 13:41:32 apn-v01 org.debian.apt[873]: 13:41:32 AptDaemon.Worker [INFO]: Simulating trans: /org/debian/apt/transaction/114be84a37824cc6a54921e08b8a95fc
Apr 28 13:41:35 apn-v01 AptDaemon.Worker: INFO: Committing packages: dbus.Array([dbus.String(‘language-pack-gnome-ru’), dbus.String(‘language-pack-gnome-en’), dbus.String(‘wbritish’), dbus.String(‘gnome-user-docs-ru’)], signatu$
Apr 28 13:41:35 apn-v01 org.debian.apt[873]: 13:41:34 AptDaemon.Worker [INFO]: Committing packages: dbus.Array([dbus.String(‘language-pack-gnome-ru’), dbus.String(‘language-pack-gnome-en’), dbus.String(‘wbritish’), dbus.String($
Решил проблему. Установил дополнительно к lxde-core установленной ранее еще и lxde, и все заработало. Хотя не хотелось всех этих лишних программ…