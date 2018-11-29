Ubuntu 18.04 – RDP Server за 5 минут

Давеча я решил обновить свой сервер терминалов, который был настроен еще в незапамятные времена и работал на xubuntu 14. Этот сервер был предназначен исключительно для бухгалтеров, чтобы они могли подключиться на него со своих тонких клиентов и творить свои грязные бухгалтерские дела в линуксовой 1ске. Так что требования к серверу были минимальные. Возможность работать в 1ске, либраофис, браузер и принтера. Поэтому само собой так получилось, что следующая вещь в моих сетях, которую я переведу на Ubuntu 18.04 – RDP Server.

Решив сперва поискать что есть в современных реалиях в сфере настройки рдп серверов, я обнаружил вот этот прекрасный сайт: Griffon’s IT Library. Буквально недавно, там появилось обновление скрипта для автоматической установки xRDP сервера. Собственно, то что мы сегодня развернем на Ubuntu 18.04 – RDP Server.

Исходные данные

Скрипт запускается на Ubuntu 18.04.1 x64 desktop

После установки, система обновлена командой sudo apt update && sudo apt dist-upgrade

Система развернута на хосте ESXi

Системе выделено 16 ядер цпу, 64GB оперативной памяти, 128 Gb HDD

Имя сервера: ag-ts

Все манипуляции после установки openssh сервера производятся через SSH

Устанавливаем систему Задаем имя сервера Нужно только на тот случай если вы разворачивали машину например из какого-то типового клона или образа Устанавливаем статический IP адрес Так же в случае если мы разворачивали машину из клона или образа и не имели возможности указать нужные параметры при установке Устанавливаем OpenSSH сервер Этот пункт необязателен и нужен только если вы будете работать с сервером удаленно.

Открываем терминал и вводим команду sudo apt install openssh-server Дальше в моём случае я через ssh подключаюсь к серверу и произвожу все действия с другого компьютера. По желанию можно продолжить работать с терминалом открытым локально. Результат будет тот же. Скачиваем скрипт для установки xRDP Переходим в свою домашнюю директорию командой cd скачиваем архив со скриптом wget https://adminguide.ru/wp-content/uploads/2018/11/install-xrdp-2.2.zip извлекаем скрипт из архива unzip ./install-xrdp-2.2.zip Делаем скрипт исполняемым chmod +x ./Install-xrdp-2.2.sh Варианты установки xRDP Парни из Griffon’s IT Library написавшие скрипт, предусмотрели несколько параметров установки: ./Install-xrdp-2.2.sh Используйте эту команду чтобы установить xrdp версии 0.9.8. Без дополнительных плюшек. ./Install-xrdp-2.2.sh -g yes Эта команда запустит установку xrdp 0.9.8 и установит фикс GDM Lock screen ./Install-xrdp-2.2.sh -s yes Параметр -s, помимо установки xrdp 0.9.8 добавит возможность перенаправления звука из удаленной сессии на удаленный клиент ./Install-xrdp-2.2.sh -s yes -g yes Эта команда установит xrdp, добавит фикс и возможность перенаправления звука Устанавливаем xRDP Для установки мы воспользуемся командой 6.4 ./Install-xrdp-2.2.sh -s yes -g yes Запускать необходимо из под обычного пользователя, не используя команду sudo. В процессе установки, скрипт сам запросит ввести админский пароль Отсутствие папки ~/Downloads:

Если у вас не английская версия Ubuntu 18, то при установке RDP Server из скрипта, у вас возникнет ошибка показанная на скриншоте выше. В скрипте жестко прописан путь к папке ~/Downloads, при этом в её отсутствии скрипт загружает необходимые файлы прямо в корень.Чтобы не лезть в сам скрипт, просто создадим папку Downloads в домашнем каталоге пользователя, от которого запускаем скрипт mkdir ~/Downloads Отсутствие xrdp-pulseaudio-installerПовторно запустим установку ./Install-xrdp-2.2.sh -s yes -g yes Установка завершится сообщением об успехе, но рано радоваться. Нужно присмотреться к логу. Возможно вы увидите там строку ./Install-xrdp-2.2.sh: строка 381: cd: /usr/src/xrdp-pulseaudio-installer: Нет такого файла или каталога Быстрый просмотр скрипта, выявит что в строке 359, находится команда установки xrdp-pulseaudio-installer, но почему-то она не отрабатывает.

Запускаем установку xrdp-pulseaudio-installer вручную sudo apt-get install xrdp-pulseaudio-installer -y Завершение установки

Отработав все встретившиеся на русской версии убунты ошибки, запускаем установку скрипта ./Install-xrdp-2.2.sh -s yes -g yes По окончанию установки наблюдаем отчет об успехе

Проверяем Ubuntu 18.04 – RDP Server Создаем тестового пользователя

Логин у нас будет adminguide, пароль 123 AdminGuide.Ru@ag-ts:~$ sudo adduser adminguide Добавляется пользователь «adminguide» ... Добавляется новая группа «adminguide» (1002) ... Добавляется новый пользователь «adminguide» (1002) в группу «adminguide» ... Создаётся домашний каталог «/home/adminguide» ... Копирование файлов из «/etc/skel» ... Введите новый пароль UNIX: Повторите ввод нового пароля UNIX: passwd: пароль успешно обновлён Изменение информации о пользователе adminguide Введите новое значение или нажмите ENTER для выбора значения по умолчанию Полное имя []: AdminGuide.Ru Номер комнаты []: 1 Рабочий телефон []: 2 Домашний телефон []: 3 Другое []: 4 Данная информация корректна? [Y/n] AdminGuide.Ru@ag-ts:~$ Подключаемся к RDP Серверу

Попадаем на логинскрин xrdp Пока активен логинскрин, переключить раскладку не удастся. Поэтому на этапе 8.2 перед нажатием “Подключить” у вас уже должена быть выбрана нужная раскладка Наблюдаем успешное подключение

Проверяем проброс дисков Открываем Nautilus и смотрим есть ли пункт thinclient_drives Открываем thinclient_drives и смотрим проброшены ли туда наши диски

Если диски не пробросились, то вероятнее всего вам нужно сделать следующие настройки: Проверяем звук Будучи подключенными к серверу терминалов, надо зайти в настройку звуковой карты. Там должно быть устройство xrdp sink

Если он есть, значит звук с вашего удаленного сеанса на локальную машину должен передаваться. Можно открыть например ютуб чтобы потестить Устанавливаем 1С Устанавливаем принтеры Радуемся

Цель выполнена, мы имеем Ubuntu 18.04 – RDP Server. Можно запускать туда бухгалтеров.

Архив со скриптом: install-xrdp-2.2

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